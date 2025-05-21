Solo una candidata opta a presidir ERC en el Pirineo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Roser Bombardó presidirá la federación de ERC en el Pirineo al ser la única candidata a sustituir a Marian Lamolla, que ha renunciado a repetir. La asamblea para renovar la dirección republicana en el Pirineo se celebrará el sábado en La Seu d’Urgell y contará con una única candidatura tras el cierre del plazo para la presentación de listas el lunes. Eva Fiter, exdirectora del Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, había barajado optar al cargo pero finalmente lo ha descartado. Bombardó es alcaldesa de Montellà, fue directora de Políticas de Montaña con el Govern de ERC y está alineada con el sector oficialista del partido. La federación del Pirineo tiene unos 200 militantes. En la mayoría de federaciones del partido, con la notable excepción de Barcelona, la candidatura oficialista ha sido única o se ha impuesto a las alternativas.