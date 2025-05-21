Vielha reserva una partida de 600.000 euros para indemnizar la muerte de un trabajador por exposición al amianto

El ayuntamiento de Vielha ha accedido a indemnizar la muerte de un empleado municipal como consecuencia de su exposición en el trabajo a tuberías de fibrocemento, un material tóxico y prohibido desde hace años al contener amianto. A la espera de un dictamen que determine la cuantía, ha reservado una partida de 600.000 euros con este fin.

El ayuntamiento de Vielha e Mijaran indemnizará la muerte de un empleado municipal por exposición en el trabajo a fibrocemento, un material tóxico y prohibido desde hace años al contener amianto. Así lo confirmó el alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), quien explicó que el consistorio atenderá una reclamación por vía administrativa de la familia del fallecido. La cuantía a pagar todavía está por determinar. El municipio ha solicitado un dictamen a la comisión jurídica asesora de la Generalitat para establecerla y, entre tanto, ha reservado con esta finalidad una partida de 600.000 euros en su presupuesto. Esta es una de las primeras indemnizaciones de este tipo conocidas en Lleida.

El trabajador fallecido desempeñaba tareas de mantenimiento para el ayuntamiento de Vielha desde la década de los años noventa. Entre ellas se encontraba la reparación de tuberías de fibrocemento, un material presente todavía hoy en las redes de agua potable de numerosos municipios de las comarcas leridanas. Falleció en el año 2022 como consecuencia de la inhalación de fibras de amianto que contiene el fibrocemento por una dolencia pulmonar que estaba ya reconocida como enfermedad profesional.

El consistorio tiene ahora sobre la mesa una reclamación por parte de la compañía aseguradora de la familia y ha recabado informes jurídicos que le aconsejan indemnizar. Por este motivo, el ayuntamiento busca una solución acordada con los afectados. Este proceder está en la línea de diferentes sentencias judiciales que, en los últimos años, han reconocido muertes por exposición al fibrocemento y obligado a indemnizarlas en diferentes puntos de España.

“Se aplicaron las medidas de seguridad establecidas en cada momento, durante los años noventa no existían algunas de las que hoy son obligatorias para manipular fibrocemento”, afirmó el alcalde, que defendió que el ayuntamiento siguió en cada momento las normas de seguridad laboral. Un cuarto de siglo después de la prohibición del fibrocemento, cientos de miles de toneladas de este material siguen presentes en casi todos los municipios de Lleida.

Miles de toneladas sobre las cabezas y bajo los pies

La prohibición total del amianto y de productos que lo contienen como el fibrocemento llegó a España en el año 2001. Sin embargo, para entonces estaba ya muy extendido en todo tipo de construcciones por su bajo coste y alta resistencia. Más de dos décadas después de la prohibición, los datos de la Generalitat apuntan a la existencia de fibrocemento en 34.289 cubiertas de edificaciones distribuidas entre casi todos los municipios leridanos. Hasta el pasado mes de abril, la administración catalana tenía constancia de la presencia de este material en 220 de los 231 municipios de las comarcas de Lleida. Foradada, Oliola, Ivorra y Abella de la Conca lideran el ranking de Catalunya de kilos de amianto en los tejados por habitante, según los datos del Govern, que apuntan que Lleida capital tiene más de 9.000 toneladas.

Las estimaciones del Govern apuntan a más de 160.000 toneladas de este material tóxico solo en edificaciones de las comarcas de Lleida. Sin embargo, la construcción de tejados no es el único uso que ha tenido.El fibrocemento está también presente en las tuberías de la red de agua potable de numerosos municipios leridanos. En Lleida ciudad, el ayuntamiento estima que este material se encuentra en el 18% de la red municipal. Muchas de las obras que plantean actualmente los consistorios para mejorar el abastecimiento de boca incluyen trabajos para retirar conducciones de fibrocemento.

Varias sentencias en España obligan a indemnizar otros casos similares

La decisión del ayuntamiento de Vielha e Mijaran de indemnizar a la familia del trabajador municipal fallecido llega después de que diferentes sentencias judiciales hayan obligado a hacerlo en casos similares en diferentes puntos de España. En el año 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó que la muerte de un extrabajador del Metro de Barcelona en 2019 se debió a la exposición al amianto en su puesto de trabajo. También en 2023, el El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) reconoció en una sentencia el derecho a una pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional por exposición al amianto.

La retirada de este material avanza despacio por su elevado coste

Si el bajo coste del fibrocemento disparó su uso durante la segunda mitad del siglo pasado, ahora su retirada avanza despacio porque resulta caro retirarlo y gestionar este residuo en condiciones de seguridad. El coste de hacerlo se estima entre 25 y 30 euros por metro cuadrado. La Generalitat elaboró en 2023 un plan para erradicarlo completamente para el año 2032, acompañado de una línea de subvenciones para fomentar su retirada en edificios. Sin embargo, apenas recibió 389 solicitudes para estas ayudas en las comarcas leridanas. El Parlament tramita ahora una ley para hacer obligatoria la retirada que incluirá multas para quienes no lo hagan.