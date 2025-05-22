Bosch renuncia a la alcaldía de Almacelles en un pleno con bronca y crispación

Joan Bosch renunció ayer a la alcaldía de Almacelles en un pleno marcado por la bronca y la crispación. El hasta entonces primer edil de Pacte Local (PL) había previsto una sesión de pocos minutos para dar cuenta de su dimisión y de la renuncia como concejala de un miembro de su grupo, Eva Quintana. No quería intervenciones por parte de la oposición y, de hecho, no había micrófonos para ellos en el Casal, donde se desarrolló el pleno ante un numeroso público. Como protesta, los cuatro concejales de Junts, los dos del PSC y los dos de los Comuns abandonaron la sala.

Bosch dejó el cargo sin pronunciar un discurso de despedida. Seguirá como concejal en la oposición. La alcaldía accidental pasó a manos del portavoz de ERC, Josep Torres, quien, nada más asumir el cargo, criticó que se “quitara el derecho a la palabra” a los concejales y e invitó a la oposición a intervenir en la sesión. Bosch y Quintana abandonaron el pleno, los ediles de Junts, PSC y Comuns regresaron a él y comparieron el único micrófono.

El concejal de Almacelles en Comú Marc Dalmau afirmó que su grupo “quiere garantizar la estabilidad” del consistorio, si bien rechaza formar gobierno y ofrece sus votos en cuestiones puntuales. El portavoz del PSC, Òscar García, criticó que Bosch “menospreciase a la oposición al quedarse en minoría en lugar de buscar consensos”. La portavoz de Junts, Vanesa Olivart, criticó la “mala gestión e incompetencia” del gobierno en minoría liderado por PL.

Los ocho concejales en la oposición y los dos de ERC mantienen contactos para tratar de formar una nueva mayoría de gobierno. Cualquier acuerdo para conseguirlo deberá incluir a Junts, el grupo más numeroso. Hoy está prevista una reunión de todas estas formaciones a propuesta de ERC, que plantea un gobierno de unidad.