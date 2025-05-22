El centro de bioeconomía asegura su continuidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, y el alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, firmaron ayer el convenio para la puesta en marcha del Centre d’Innovació Transformativa Biohub Lab de Alcarràs, proyecto destinado a potenciar la innovación entorno al aprovechamiento de excedentes de la producción agrícola, ganadera y agroindustrial. Hasta ahora, esta iniciativa funcionava como una prueba piloto; ahora permitirá consolidarse como centro de referencia en toda la demarcación. El acuerdo se enmarca dentro del Ecosistema Territorial de Innovación Transformativa, vinculado a la Agenda Compartida Lleida, Terra d’Oportunitats, a cargo del G10, y supone un paso adelante para extender modelos de economía circular, digital y sostenible en todo el territorio. Mantiene la conexión con el BioHub CAT, ventanilla única en Catalunya en bioeconomía, y contribuye a la creación de nuevas empresas.