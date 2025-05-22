El Govern tendrá hasta 179 empleados en el Pirineo

El despliegue de los servicios territoriales de la Generalitat en el Pirineo implicará la contratación de una sesentena de personas hasta alcanzar entre 163 y 179 empleados en los próximos años, según avanzó la delegada, Sílvia Romero. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, señaló recientemente en respuesta a preguntas de Junts que en La Seu d’Urgell, donde se ubican las delegaciones de Territorio, Agricultura, Interior y el Comisionado de la conselleria de Acción Exterior (Joan Ganyet), se habilitará próximamente una oficina de atención ciudadana (OAC) en los bajos del edificio. En Tremp, se consturirá un solar para la delegación de la Generalitat, una OAC y los servicios territoriales de Educación, Igualdad, Salud y Justicia. Entrará en funcionamiento a finales de 2029. La delegada, que es también alcaldesa de Tremp, señaló que el consistorio ha transferido un solar a la Generalitat con esta finalidad. En Sort, el consell comarcal tiene cedido un espacio para la delegación de Servicios Sociales y se llevarán a cabo obras de adecuación.

Además, en El Pont de Suert se reformará un espacio cedido por el ayuntamiento para la sede de la delegación de Cultura, ahora ubicada en el Arxiu Comarcal, señaló Romero. Y en Puigcerdà se llevarán a cabo obras para los servicios de Empresa y de Economía, además de una OAC.

Según la delegada, el despliegue está completado en un 80% aproximadamente, hay siete direcciones territoriales propias, dos coordinaciones territoriales (Derechos Sociales y Empresa) y dos direcciones territoriales compartidas con Lleida y Girona (Derechos Sociales y Deportes). Además, hay una OAC en Puigcerdà y se prevén las de Tremp y La Seu (en esta caso, para este año).