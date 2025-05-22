La Fiscalía de Lleida investiga un presunto caso de malversación en el Conservatorio de Cervera
La denuncia de una funcionaria apunta al fraccionamiento de facturas, contrataciones indebidas y acoso laboral
Una funcionaria administrativa del Conservatorio de Cervera presentó a finales de septiembre del año pasado una denuncia ante la Fiscalía de Lleida señalando presuntas irregularidades como el fraccionamiento de facturas, contrataciones indebidas, irregularidades en las nóminas y acoso laboral. Así lo ha confirmado la Paeria de Cervera, que en marzo anunció que quería disolver el Patronato de la Escuela de Música y el Conservatorio de Cervera aduciendo "un aumento de problemáticas de gestión" de este organismo autónomo municipal y asumir la gestión directa. En un comunicado, el consistorio explica que el Canal de Denuncias municipal recibió una denuncia previa a julio, pero que el secretario concluyó que se tenía que archivar.
Según la Paeria, el secretario municipal emitió la resolución el 11 de mayo, un día antes de su jubilación, y concluía que no existía malversación de fondos. Se da el caso de que el secretario de la Paeria de Cervera, Antoni Esqué, falleció el viernes pasado.
Ante estos hechos, el consistorio defiende "respetar el curso de la investigación penal" y detalla que, de acuerdo con la legislación vigente, cuando hay un procedimiento penal abierto, "toda actuación administrativa relacionada tiene que quedar suspendida hasta que los tribunales emitan una resolución definitiva".
En este sentido, el comunicado señala que "así se le había trasladado al secretario desde alcaldía en diferentes ocasiones" y que, ahora, "y a instancia del mismo secretario asumiendo un error, se solicita dejar sin efecto la resolución emitida por el Canal de Denuncias el 11 de mayo, hasta que los hechos se puedan aclarar por vía judicial".
Además, el consistorio expresa su preocupación por el hecho de que "la Fiscalía solicitó información al Ayuntamiento, concretamente al secretario municipal, sin obtener respuesta" y que, posteriormente, al ser consultado por el alcalde, Jan Pomés, "el secretario negó haber recibido ninguna comunicación por parte de la Fiscalía".
Ante esta "contradicción y la falta de colaboración interna", explica que el alcalde designó a una abogada asesora a título particular. A raíz de la resolución del 11 de mayo, sin embargo, el consistorio asegura que el abogado asesor del secretario contactó con la Fiscalía de Lleida en nombre del concejal jefe "sin contar con su autorización expresa".
Igualmente, asegura el comunicado de la Paeria, "el jueves 15 de mayo, el secretario Esqué contactó telefónicamente con la abogada del alcalde para solicitarle una opinión jurídica y dejar sin efecto la resolución emitida por el Canal de Denuncias". El consistorio se muestra consternado por la muerte del secretario y pide respeto y "dejar de lado cualquier especulación o uso político del dolor".
El comunicado de la Paeria de Cervera
A causa de l’estat de salut del Sr. Esqué, se li va sol·licitar la seva jubilació en diverses ocasions a partir de finals de desembre de 2024 i fins a la segona setmana de maig. Se li va encarregar a ell mateix que iniciés els tràmits necessaris primer amb l’anunci de la cobertura de la seva plaça per un secretari habilitat i posteriorment amb el Consell Comarcal per sol·licitar un Servei d’Atenció Tècnica (SAT). A partir d’aquestes sol·licituds es generen diverses instàncies destinades a la tramitació de la jubilació:
La primera, el dia 12 de febrer de 2025, amb data de jubilació el 17 de febrer.
La segona, presentada el 21 de març de 2025, amb data de jubilació l’1 d’abril.
La tercera instància, presentada el 9 de maig de 2025, amb data de jubilació el 12 de maig.
Les dos primeres instàncies no van ser tramitades ni materialitzades. Vista la inacció dels tràmits de jubilació des d’Alcaldia es va sol·licitar el 18 de març de 2025 al Consell Comarcal de la Segarra ajuda al SAT i es va informar el Sr. Esqué del tràmits corresponents. Igualment, el dia 10 d’abril de 2025 es va demanar ajuda al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida de com poder procedir per revocar la comissió de serveis del secretari. Finalment, entrada la tercera instància, presentada el 9 de maig de 2025, el dia 12 de maig el Sr. Esqué va teletreballar i va acabar el dia sense presentar ni signar l’acta de cessament.
2. Així mateix, és necessari informar sobre determinats assumptes que encara estan oberts:
* El dia 30 de setembre de 2024, una funcionària administrativa del Conservatori de Cervera va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Lleida, assenyalant presumptes irregularitats com ara fraccionament de factures, contractacions indegudes, irregularitats en les nòmines i assetjament laboral, entre altres, produïdes al Conservatori de Cervera.
* Amb anterioritat, el dia 5 de juliol de 2024, la mateixa denúncia es va tramitar a través del Canal de Denúncies de la Paeria, òrgan sota la responsabilitat del secretari municipal. Aquest canal va emetre una resolució el mateix diumenge 11 de maig, un dia abans de la jubilació, en la qual es concloïa que no existia malversació de fons i que el cas havia de ser arxivat.
* Davant d’aquests fets, la posició de la Paeria és respectar el curs de la investigació penal. D’acord amb la legislació vigent, quan hi ha un procediment penal obert, tota actuació administrativa relacionada ha de quedar suspesa fins que els tribunals emetin una resolució definitiva. Així se li havia traslladat al secretari des d’Alcaldia en diferents ocasions.
Per aquest motiu i a instància del mateix secretari assumint un error, se sol·licita deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies l’11 de maig, fins que els fets es puguin aclarir per via judicial.
3. Per tot això, hi ha tres fets que generen molta preocupació:
* La Fiscalia va sol·licitar informació a l’Ajuntament, concretament al secretari municipal, sense obtenir resposta. Posteriorment, en ser consultat per l’alcalde Pomés, el secretari va negar haver rebut cap comunicació per part de la Fiscalia. Davant d’aquesta contradicció i la manca de col·laboració interna, l’alcalde decideix designar una advocada assessora a títol personal.
* Arran de la resolució esmentada l’11 de maig, l’advocat assessor del secretari, Joan Recasens, es va posar en contacte amb la Fiscalia de Lleida en nom de l’alcalde Jan Pomés, sense comptar amb la seva autorització expressa.
* El dijous 15 de maig, el secretari Esqué va contactar telefònicament amb l’advocada de l’alcalde per sol·licitar- li una opinió jurídica i deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies.
De nou, des de la més profunda tristesa, volem expressar el nostre més sincer condol a la família, amics i companys pel traspàs del secretari de Cervera. La seva pèrdua deixa un buit immens en el cor de tots aquells que el van conèixer i van treballar amb ell. Sens dubte, el Toni serà recordat per tots nosaltres per la seva constància i responsabilitat amb el deure en el càrrec que com a secretari ostentava, però, sobretot, com un home amb una gran qualitat humana. En moments com aquest, cal deixar de banda qualsevol especulació o ús polític del dolor. Demanem respecte per aquest temps de dol, en què el més important és acompanyar i honrar la seva memòria amb el silenci, la dignitat i la humanitat que mereix.