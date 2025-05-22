Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Una mujer de 27 años perdió la vida y dos hombres resultaron heridos, uno de carácter crítico y otro de carácter grave, en una colisión ayer por la mañana en la carretera C-12 en Balaguer. La fallecida, originaria de Cuba y que residiría en la capital de la Noguera, según fuentes cercanas al caso, viajaba de copiloto en un turismo con matrícula inglesa (con el volante en la parte derecha) que colisionó contra un todoterreno. Los dos heridos son los respectivos conductores.

El siniestro se produjo a las 9.29 horas en el kilómetro 173,7, en dirección a Àger, cuando chocaron un turismo y un todoterreno. Por causas que se están investigando, hubo una colisión por embestida por invasión del sentido contrario de un vehículo que perdió el control, según informó Trànsit en base a la primera valoración de los Mossos d’Esquadra, que acudieron al lugar con cinco patrulla.

En el dispositivo también participaron cinco dotaciones de los Bomberos y cinco unidades terrestres y el helicóptero medicalizado del SEM. A consecuencia del impacto, el turismo fue a parar a un campo y se partió en dos.

Falleció la copiloto y el conductor, de 33 años y originario de Rumanía, resultó herido crítico. El otro conductor sufrió heridas graves. Ambos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova. La vía estuvo cortada o con un carril cerrado hasta las 14.00 horas.