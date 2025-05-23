Los arrestados en Tàrrega tenían un arsenal de armas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ocho pistolas, al menos tres de ellas reales, otras de fogueo y simuladas, dos escopetas –una de perdigones–, munición, una defensa extensible, una defensa eléctrica, machetes, cuchillos y navajas, entre ellas de mariposa. Este es el arsenal de armas que los Mossos d’Esquadra decomisaron el miércoles a los cuatro detenidos en Tàrrega por su presunta relación con el tiroteo que hubo el pasado 23 de febrero en la capital del Urgell, como avanzó SEGRE ayer. Los arrestados, a los que también se les incautó dinero y droga, pasarán hoy a disposición judicial ante el juzgado de Cervera. Los arrestos fueron llevados a cabo por el Área d’Investigación Criminal (AIC) de los Mossos en Ponent y, según fuentes solventes, el tiroteo se produjo, al parecer, como amenaza o venganza en un conflicto entre dos grupos por tráfico de drogas.

Hubo tres registros en domicilios que se saldaron con cuatro detenidos. Uno de los arrestos se produjo en un piso del número 14 de la calle Indústria. Además, los investigadores se llevaron un coche que había en el garaje del bloque. El vehículo tiene un orificio en el chasis que sería de uno de los impactos de bala del tiroteo de febrero. También hubo registros y arrestos en la calle del Ferrocarril, donde se produjo el tiroteo. Ocurrió sobre las 13.00 horas del domingo 23 de febrero, cuando vecinos oyeron al menos dos disparos y vieron a un hombre huir del lugar. Al parecer, se había peleado con otra persona.