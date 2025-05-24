Nueva empresa a cargo del helicóptero del SEM en Tremp

Una nueva concesionaria se hará cargo a partir de este verano del helicóptero del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) en Tremp. La firma francesa SAF Helicoptères SAS sustituirá este verano a Elliance en las bases de la capital del Pallars Jussà y Sabadell. Se ha adjudicado la contratación que el SEM abrió el pasado mes de marzo para asegurarse la presencia de cuatro helicópteros medicalizados en Catalunya, y poner fin a los frecuentes periodos en los que falta uno y la base del Pirineo queda vacía. Esta situación ha provocado numerosas quejas en las comarcas de montaña.

La firma francesa se ha adjudicado por 13,5 millones la concesión por dos años del helicóptero del SEM en las bases de Tremp y Sabadell, mientras que Elliance seguirá operando en las de Girona y Móra d’Ebre. Esta última solicitó reducir su concesión al no poder garantizar cuatro helicópteros en servicio de manera constante, tal como establecía su contrato. No disponía de uno de repuesto para sustituir a los que entraban en talleres por reparaciones o mantenimiento.

La contratación de la nueva concesionaria se hizo sin concurso. Por razón de “imperiosa urgencia” se llevó a cabo un procedimiento negociado con tres empresas invitadas, de las cuales dos presentaron ofertas. La de SAF Helicoptères SAS se impuso a la de su único competidor, Avincis Aviation Iberia SLU. Esta última firma quedó descartada porque pedía una suma por encima de lo establecido en los pliegos de cláusulas.

Una vez adjudicado el contrato, está previsto que se formalice en las próximas semanas. A partir de entonces, la nueva concesionaria tendrá un plazo de dos meses para empezar a operar en las bases de Tremp y Sabadell, según corroboraron fuentes próximas al proceso.

La frecuente ausencia de uno de los cuatro helicópteros medicalizados llevó al SEM a establecer un protocolo para redistribuirlos en el territorio. Cuando solo hay tres, se establecen en el parque de bomberos de Lleida y en las bases de Girona y Sabadell.