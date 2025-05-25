Más de 80 vehículos y 6 carpas en una ‘rave’ en una finca en Llardecans

Los Mossos d’Esquadra controlaron ayer una fiesta ilegal que congregó más de 80 vehículos, incluidos furgonetas, carabanas y dos camiones, en una finca de Llardecans. El aviso se recibió a las 11.00 horas, cuando el propio alcalde, Xavier Mor, alertó de que había una ‘rave’ a unos tres kilómetros del municipio. “El propietario de la finca llamó al alguacil para decirle lo que había allí montado. El ruido no molesta a los vecinos, pero esperemos que no haya ningún daño en la zona”, señaló Mor.

Fuentes policiales aseguraron que al mediodía se pudo comprobar que había un centenar de personas y que, además de los vehículos, se habían instalado un escenario, seis carpas con equipos de sonido, además de tiendas de campaña. La fiesta se situó en una zona forestal entre Llardecans y Aitona. Se desplazaron hasta el lugar patrullas de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, que controlaron los accesos. Los agentes evitaron que entraran más vehículos en la finca e identificaron a los que salían. Cabe recordar que a finales de marzo más de 100 personas también se congregaron en Llardecans para participar en una ‘rave’ con autocaravanas y tiendas de campaña en una zona aislada y boscosa. “No dejaron ni un papel en el suelo, por lo que confío en que en esta ocasión pase lo mismo”, destacó ayer el alcalde.