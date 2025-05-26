Torrons Vicens estudia trasladar de Reus a Lleida la producción de una de sus marcas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Torrons Vicens, propietaria de la marca Almendrina, estudia trasladar la producción de Reus a Agramunt o Vilagrassa, donde la empresa tiene la planta central y la fábrica de Ametlles Vicens, materia prima para elaborar los productos Almendrina, según publicó ayer el Diari de Tarragona. El grupo Bon Preu ha llegado a un acuerdo con Torrons Vivens para adquirir el solar donde se ubica la planta de Reus, derribarla y en su lugar construir un supermercado Esclat de grandes dimensiones, según confirmó el titular de la marca de turrones, Àngel Velasco, al rotativo. Confirmó la operación de compra venta y avanzó que la empresa mantendrá la fabricación de los productos propios de la marca. La firma se ha dado un año para escoger el destino definitivo tras la campaña del turrón. Añadió que también se está barajando la posibilidad de adquirir una nave de unos 1.000 metros cuadrados donde trasladar la maquinaria y los ocho trabajadores actuales que hay en Reus, aunque la mayoría están “al límite de la jubilación”. Velasco reconoció que la firma ha accedido a la venta de los terrenos por la buena relación con BonPreu, ya que es “un cliente importante y necesario”. La operación de Torrons Vicens está propiciada por el plan de expansión de la firma BonPreu.