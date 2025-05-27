La finca más cara a la venta en Lleida: 3,8 millones por una propiedad única en La Seu d'Urgell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La propiedad inmobiliaria más exclusiva de la provincia de Lleida se encuentra en La Seu de Urgell, con un precio de 3,8 millones de euros, según los datos de Idealista. Se trata de una finca que combina una casa principal reformada con varias edificaciones adicionales sobre un terreno de 43.500 m², que ofrece posibilidades ilimitadas para inversores y particulares que busquen desarrollar proyectos únicos en la zona.

Esta joya inmobiliaria, situada estratégicamente cerca del centro urbano de La Seu d'Urgell y con fácil acceso a Andorra, cuenta con 947 m² construidos y 5 dormitorios. La casa principal, de origen rústico, fue reformada en 1985 y se encuentra en perfecto estado de conservación. Les edificaciones adicionales, aunque necesitan adecuación, mantienen toda su edificabilidad y presentan un lienzo ideal para múltiples usos, desde turismo rural hasta proyectos comerciales.

El podio inmobiliario leridano: tres propiedades excepcionales

El segundo lugar del ranking de las propiedades más caras de la provincia lo ocupa una casa rural situada en Vallbona de les Monges, en la comarca del Urgell, valorada en 3,7 millones de euros. Se trata de una finca de nueva construcción con bodega existente, situada en una parcela de 21.800 m² que ofrece una superficie construida de 615 m² distribuidos en dos plantas y un sótano completo.

Esta propiedad destaca por sus acabados de lujo, con calefacción por tierra radiante, aire acondicionado, ventanas de doble cristal, piedra de piedra arenisca, tierras de parquet de roble y otros elementos de alta calidad. Dispone de cuatro dormitorios, cada uno con su propio baño, amplias terrazas, garaje para dos coches, bodega, lavadero e incluso una sauna privada.

Cerrando el podio encontramos una finca rústica en Tredòs, en la Val d'Aran, con un precio de 3,4 millones de euros. La peculiaridad de esta propiedad es que cuenta con licencia hotelera y balneario de agua termal. Sobre una parcela de 2.212 m², el edificio principal tiene 920 m² construidos e incluye 9 habitaciones, todas con agua termal, restaurante con capacidad para 30 personas, cafetería, piscina de agua termal, sauna finlandesa, jacuzzi y salas de tratamientos.