La Seu regula el uso de los patinetes eléctricos

El ayuntamiento de La Seu ultima la renovación de la ordenanza general de circulación para incluir una normativa específica para regular el uso de los patinetes eléctricos. El texto que propone el equipo de gobierno (Compromís x La Seu), y que todavía está pendiente de ser aprobado en una comisión con representantes de todos los grupos políticos (Junts, ERC y CUP), prevé sancionar las infracciones con entre 100 y 500 euros. La voluntad del consistorio es llegar a un acuerdo con todos los grupos para poder someter a votación el texto en el pleno de junio. La mayoría de los preceptos son de carácter general en Catalunya. El documento refleja que el uso de estos patinetes queda limitado a mayores de 16 años e incluye la obligatoriedad de llevar casco para conducirlo y tener seguro. También la prohibición de circular dos personas y fija sanciones por circular por las aceras. La voluntad es prohibir el acceso a zonas de la ciudad como el centro histórico. El alcalde, Joan Barrera, explicó que el cambio normativo se enmarca en un conjunto de acciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el municipio. Su propuesta pasa por estipular como faltas leves la circulación por la acera, con sanciones de 100 €. Circular sin la edad mínima o con auriculares conectados a un dispositivo será una falta grave y comportará una multa de 200 €. Y circular de manera temeraria será muy grave y la sanción será de 500 euros.