Alcarràs se ofrece a la Generalitat para acoger un centro de datos de ‘la nube’ de internet

“Somos conscientes de que los parques solares deberían atraer otras inversiones, y como ayuntamiento consideramos que hay que empezar a buscarlas”, explica el alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, cuyo consistorio se ha ofrecido a la Generalitat para instalar un datacenter, un centro de almacenaje y procesamiento de datos de la nube de internet.

La oferta se formalizó el lunes en una reunión celebrada en Barcelona en la que, además del alcalde, de Junts; participaron por parte del ayuntamento Jordi Castany, de ERC (ambas formaciones están en el gobierno), y Manel Ezquerra, del PSC (el concejal de la CUP, Genís Sisó, no pudo asistir), y por parte de la Generalitat, Albert Tort, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital; Xavier Amor, secretario de Gobiernos Locales, y Cristina Campillo, directora general de Infraestructuras Digitales.

“Buscamos atraer oportunidades. Un centro de ese tipo permitiría atraer empresas del sector tecnológico y diversificar el empleo”, anotó el alcalde. “Lo que hacemos es poner la alfombra roja para que vengan las empresas”, añadió.

La propuesta, que encaja en la estrategia para atraer centros de este tipo y situar a Catalunya como “el portal digital del Mediterráneo” que el Con-sell Executiu aprobó en marzo, consiste en poner a disposición de ese programa, que actualmente se encuentra en la fase de generación del inventario de eventuales localizaciones, unos terrenos junto al polígono Galileu, cerca de la antigua fábrica de golosinas Wrigley. Se trata de terrenos ya clasificados como industriales aunque pendientes de urbanización. La propuesta incluye como puntos fuertes la facilidad para acceder a la energía, ya que en el municipio hay en marcha nueve proyectos de parques solares que suman una extensión de 800 hectáreas y 430 mw (megavatios, miles de kv) de potencia y por su término, junto a la ubicación elegida, pasan varias líneas de alta tensión. Está a menos de 10 km de las subestaciones de Albatàrrec y de Els Mangraners, dos de las que Red Eléctrica está ampliando por el despliegue de las renovables. Uno de los objetivos del proyecto consiste, de hecho, en sacar para el municipio rendimientos del peaje que soporta como consecuencia del despliegue de las renovables, que cubren un 7% de su término sin incluir las líneas.

El ayuntamiento señala al Canal de Pinyana como fuente de abastecimiento de agua.

¿Qué es un ‘datacenter’?

Un centro de procesamiento de datos es una instalación tecnológica que almacena, procesa y distribuye elevados volúmenes de información, una especie de nodo de internet.

¿Cuáles son sus principales consumos?

Las principales demandas de un ‘datacenter’ son de energía, normalmente eléctrica, y de agua para refrigerar los sistemas operativos.

¿Cuál es su demanda de agua?

Depende del tamaño y de la actividad. Las estimaciones más benignas apuntan a un consumo anual de 25.000 m3 de agua para un datacenter medio. Otros hablan de 200 litros por gigabyte, y la tecnología 4G llega a mover uno por segundo, lo que requiere 17.280 m3 diarios.

¿Y la de electricidad?

Depende también del tamaño y de la actividad. El cruce de los datos de la Universitat Ramon Llull con los del parque de datacenter sitúan el consumo medio en 42.000 mwh (megavatios/hora), lo que equivale al de 12.000 hogares medios.