Aflora medio centenar de antiguos ‘cups’ de aceite

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha registrado en poco más de un mes la localización de medio centenar de antiguos cups de aceite bajo el suelo de casas o en sus proximidades. Así lo explicó ayer el alcalde, Josep Farran. El primer edil de Borges per la República (BxR) indicó que numerosos vecinos han respondido al llamamiento que hizo el consistorio el pasado mes de abril a proteger estos elementos de la cultura oleícola de Les Garrigues. Esta iniciativa se planteó hace un mes y medio, a raíz del descubrimiento accidental de cinco de estas construcciones en el transcurso de unas obras para mejorar la red de agua potable de la calle Sant Pere (como publicó SEGRE el pasado 17 de abril).

La protección de estos y otros “elementos patrimoniales vinculados a la cultura del aceite” deberá debatirse hoy en el pleno municipal de Les Borges Blanques. El orden del día de la sesión incluye una propuesta de resolución de los dos grupos políticos en el gobierno, BxR y ERC, que plantea la redacción de un plan para preservar este patrimonio histórico.

El equipo de gobierno de BxR y ERC llevará también al pleno municipal una propuesta de resolución de apoyo al proyecto del Parc Natural de les Muntanyes de Prades y otra para reclamar mejoras en el suministro eléctrico del municipio, tras haber constatado “más de 30 cortes y microcortes en 35 meses”, según el alcalde. Por su parte, el grupo de Junts, en la oposición en el consistorio, presentará al pleno una propuesta para reclamar el dessoblamiento de la carretera nacipnal N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques, una reclamación que no suscriben los partidos en el gobierno municipal.

En otro orden, el pleno deberá ratificar el cambio de nombre de la escuela pública Joan XXIII a La Rabassa, como resultado de un proceso participativo que impulsó el centro para elegir una nueva denominación.