SEGRE

Cómo crear una ilustración, a cargo de una joven artista premiada

La conferencia de Alma Marín en Alguaire. - CONSELL DEL SEGRIÀ

La conferencia de Alma Marín en Alguaire. - CONSELL DEL SEGRIÀ

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Alma Marín, ganadora de la quinta edición del Premi d’Il·lustració del Segrià en la categorái joven, expuso su proceso de creación el martes en una conferencia en la Biblioteca Josep

Lladonosa d’Alguaire. Allí se exponen las obras ganadoras y finalistas de este año. El público que asistió al acto, en su mayoría jóvenes, pudo conocer el proceso de crear una ilustración, las motivaciones artísticas detrás de una obra y qué estudiar para adquirir técnica. La muestra se podrá visitar en Alguaire hasta mañana, 30 de mayo. El horario hoy será de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.30, y mañana, de 14.00 a 19.30.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking