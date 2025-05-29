Junts y PSC perfilan ya un pacto y buscan el apoyo de ERC

La posibilidad de un nuevo gobierno tripartito en Almacelles empieza a tomar forma tras la renuncia a la alcaldía de Joan Bosch la semana pasada y el paso a la oposición de su grupo, Pacte Local (PL). Junts y PSC han acercado posiciones en los últimos días para constituir una alianza que daría la alcaldía a la juntista Vanesa Olivart y nombraría vicealcalde al portavoz socialista, Òscar García, según apuntaron fuentes próximas a las negociaciones.

Sin embargo, los cuatro ediles de Junts y los dos del PSC no bastan para alcanzar la mayoría absoluta en el consistorio, por lo que ambas formaciones buscan ahora el apoyo de ERC, la única formación que se mantiene en el gobierno municipal. Los republicanos están abiertos a pactar pero, por ahora, no dan nada por hecho.

Por otra parte, el concejal de PL Ramon Aldabó ha formalizado su renuncia a las funciones de gobierno que tenía asignadas y quedará como edil de la oposición, igual que Bosch. El ayuntamiento celebrará hoy un pleno extraordinario que deberá abordar cuestiones económicas tras meses en que el gobierno en minoría quedó paralizado por la oposición.