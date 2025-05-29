Cerca de 300 personas participarán en el Congrés Català de Repoblament en Sort

Cerca de 300 personas participarán al segundo Congrés Català de Repoblament que se celebrará en Sort los días 5 y 6 de junio y que lleva como título 'Arraigamos, resurgimos y hacemos renacer el territorio'.

La dificultad del acceso a la vivienda, la innovación rural o las mujeres rurales emprendedoras son algunos de los ejes que guiarán el debate durante las jornadas, que se se organizan en un momento en que el Parlamento está en las puertas de aprobar el primer Estatuto del Municipio Rural.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, ha destacado que el Estatuto será una de las herramientas que tiene que permitir revertir el despoblamiento y posibilitar que "quien quiera quedarse en el pueblo, pueda hacerlo". El vicepresidente Agustí Jiménez ha destacado que el debate también abordará las carencias de servicios básicos que tiene la Catalunya rural, que equivale a un 80% del territorio.

El vicepresidente del ACM y el del FMC, Gerard Sabarich y Marc Solsona, han destacado algunas de las ventajas del Estatuto del Municipio Rural como los descuentos fiscales para los que opten por vivir en el pueblo, un incremento del fondo de cooperación rural para los ayuntamientos pequeños y la reducción de la burocracia. La teniente de alcaldía de Sort, Maleni Barbero, ha aplaudido que la segunda edición del Congreso se haga en Sort.