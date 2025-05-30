Evacuados los empleados de Cotécnica de Bellpuig por un fuego

Publicado por Lluís Serrano Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un incendio obligó ayer a primera hora de la mañana a evacuar parte de los trabajadores de la empresa Cotécnica de Bellpuig, situada en el punto kilométrico 494 de la antigua N-II. El fuego se originó en un cuadro eléctrico que podría estar vinculado a un aparato de aire condicionado. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 07.31 horas y enviaron a cinco dotaciones, que dieron el fuego por extinguido a las 08.07 horas. Los efectivos permanecieron en el lugar hasta pasadas las 10.00 horas para revisar las instalaciones. Cabe destacar que, cuando llegaron los Bomberos, los trabajadores de la parte afectada de la nave ya se encontraban en la parte exterior de las instalaciones.

Por su parte, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) informó de que tuvo que atender a cinco personas a causa del incendio. Cuatro de ellas recibieron el alta ‘in situ’ tras ser evaluadas por los sanitarios, mientras que un hombre fue trasladado al CAP de Mollerussa. Hasta el lugar también se desplazaron patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia del SEM.

El pasado martes también se produjo un incendio en el polígono industrial Riambau de Tàrrega. Una persona resultó intoxicada por inhalación de humo en un fuego en una nave de la calle Mestral.

Asimismo, a principios del pasado mes de marzo, se registró un incendio de balas de cartón en el recinto exterior de la industria papelera Alier de Rosselló. El dispositivo de extinción se mantuvo activo durante un día con ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. El fuego calcinó unos 12.500 metros cúbicos. Las llamas se iniciaron en una zona exterior de la industria papelera y no hizo falta desalojar a los empleados. Los Bomberos y trabajadores trabajaron para proteger y aislar la materia prima que no se había visto afectada por el fuego. Entretanto, en diciembre del año pasado, otro incendio afectó a una nave okupada en el polígono Riambau de Tàrrega. La alerta llegó a la Policía Local, que rápidamente movilizó los efectivos necesarios. El fuego se originó en una pila de cajas de cartón que se encontraban en el interior de la nave. No hubo personas heridas.