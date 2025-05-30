La capital de la Segarra acogerá el acto inaugural del Any Duran i Sanpere

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cervera acogerá el acto inaugural del Any Duran i Sanpere el próximo 7 de junio en Paranimf de la Universitat. El Govern de la Generalitat junto con el ayuntamiento de Barcelona y el de Cervera acordaron dedicar este 2025 al ilustre autor local Agustí Duran y Sanpere (Cervera, 5 de junio de 1887 – Barcelona, 29 de abril de 1975) coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte. Fue archivero, historiador, arqueólogo, museólogo y antropólogo. La conmemoración pretende reivindicar y divulgar su figura y sus aportaciones a través de diferentes actos hasta mayo del 2026. Fue uno de los historiadores catalanes más relevantes de la primera mitad del siglo XX, por su prolífica obra escrita y por su incondicional tarea de divulgador de la historia y la cultura catalanas. También impulsó la creación de equipamientos como los archivos de Barcelona o Cervera y los museos de ambas localidades.

El acto inaugural contará con la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el concejal de cultura del ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcè, Eulàlia Duran, su hija, y Xavier Tarraubella, comisario del Any Duran. Ayer el Arxiu Comarcal de la Segarra acogió una conferencia sobre su faceta de archivero a cargo del historiador Jaume E. Zamora.