Rebajan la pena al conocido como el “pederasta de Canillo”, un pedófilo que pagó a una mujer que violó a su hija

El Tribunal Superior de Andorra ha reducido la condena al conocido como el “pederasta de Canillo”, de 10 años de cárcel a ocho años y medio por delitos de agresiones sexuales y pornografía infantil. El tribunal ha admitido parcialmente el recurso presentado por la defensa del acusado y le absuelve de un delito de violación. Según la sentencia, este delito no se le puede atribuir al acusado, ya que la agresora fue la madre de la menor víctima. El condenado, de 40 años, fue detenido en 2021. Según la sentencia, el modus operandi de este individuo, que actuó desde 2018 hasta 2021, siempre era el mismo: usurpar la identidad de varios usarios robándoles las fotografías en redes sociales para hacerse pasar por jóvenes de una edad similar a la de las víctimas, contactar con ellas, establecer una relación de confianza y pedirles imágenes íntimas vía WhatsApp. También fue condenado por la violación de una menor. Los hechos tuvieron lugar en 2018, cuando el penado contactó con una mujer que vivía en Filipinas y era madre de dos hijas. Le pidió que le mostrara a las niñas, de uno y 5 años. En una ocasión, tras recibir un pago por parte del condenado, la madre abusó sexualmente de su hija mayor mientras él le decía qué hacer y presenciarlo. Ahora, el Tribunal Superior le absuelve de este delito de violación.

Esta es la tercera condena por delitos similares a este individuo. Ya había sido condenado por difusión y cesión de material pornográfico en 2013 y por pornografía infantil en 2022. En su sentencia, el Tribunal de Corts señaló que, pese a no aplicar la agravante de reincidencia, “no ha logrado la reinserción social, todo lo contrario, se ha incrementado su peligrosidad”.