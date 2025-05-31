Unos 400 vehículos de ocasión a la venta en Tàrrega desde 2.400 a 88.500 €

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega abrió ayer la 12 edición del Mercat del Vehicle d’Ocasió en el que 15 concesionarios ponen a la venta 400 vehículos de una gran variedad de marcas y con precios que oscilan entre los 2.400 y los 88.500 euros. Se pueden encontrar vehículos seminuevos, de gerencia, de segunda mano y de kilómetro 0, entre los que se encuentran híbridos, híbridos enchufables y de bajo consumo para promover una movilidad sostenible. Algunos expositores explicaron que en la primera jornada ya habían cerrado ventas y todos coincidieron en que atendieron a muchos interesados. En el recorrido inaugural, la concejala de Promoción Económica, Núria Robert, animó a asistir al mercado pese al calor.

Robert agradeció “la presencia de todos los concesionarios de Tàrrega” y explicó que “se pueden encontrar vehículos de todo tipo”. La alcaldesa, Alba Pijuan, destacó que “el mercado atrae público de lugares muy variados que contribuye a la promoción y al intercambio económico de la ciudad”. Organizado por el ayuntamiento, se celebra en el Parc Esportiu en un horario intensivo de 10 de la mañana a 8 de la tarde hasta mañana domingo con más de 4.000 metros cuadrados de exposición. Con el fin de promover las ventas, se sorteará un año más un premio de 2.000 euros entre todos los compradores de un vehículo en el marco del certamen.