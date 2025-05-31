Eth camping digitau
Era firma Arantec desplegue sensors en camping Verneda tà mesurar des deth caudau deth Garona enquiara temperatura des bungalows . Combinarà aguesta tecnologia damb realitat aumentada e IA damb objectius que van des de milhorar era seguretat enquia redusir còsti
Eth camping Verneda se somet aguesti dies a ua silenciosa transformacion. Era enterpresa Arantec desplegue aquiu tot tipe de sensors. Un viatge en marcha, mesuraràn des de creishudes deth Garona enquiara temperatura des bungalows. Permeteràn saber s’es contenidors son pleï e tanben se i a o non papèr igienic enes lavabos. Tot aquerò forme part d’un projècte que combine aguesta tecnologia damb realitat aumentada e intelligéncia artificiau (IA) entà propòsits que van des de milhorar era seguretat dauant aiguats enquia redusir còsti d’explotacion. Er objectiu ei qu’eth modèl de gestion digitalizada que se trape en desvolopament en Vielha e Mijaran se pogue reprodusir en quinsevolh aute lòc.
Era informacion des sensors aurà de servir coma basa entà desvolopar modèls predictius a trauès dera IA e anticipar es moments de màger afluéncia de public e es subministres de besonh en cada moment. Damb aquerò se demore redusir enquia un 10% deth còst energetic e d’aigua e racionalizar eth trabalh des trabalhadors. “Non serà de besonh que compròven quan an de uedar es contenedors, arreceberàn un avís quan siguen pleï”, expliquen des d’Arantec. Eth projècte includís crear un “besson digitau” deth camping: ua recreacion virtuau que permeterà as gestors deth camping consultar es donades qu’emeten es sensors e conéisher es besonhs de cada moment. Tanben serà ua airina entà atrèir naui clients. Harà possible hèr un recorrut virtuau peth camin entà conéisher es installacions. Atau madeish, vidèos elaboradi damb IA transmeteràn informacion a cada usatgèr en sòn idiòma gràcies a airines de revirada. Es responsables deth camping demoren tanben elaborar modèls predictius de demanda entà ajustar a cada moment es prètzi deth lotjament. Aguesta iniciativa se beneficie de hons estataus entà hèr front ath rèpte demografic. Eth camping dispausarà de sensors tà detectar cambis ena nautada dera superfícia der aigua, d’auti tà comprovar era umiditat deth terren (quan non pogue absorbir mès aigua, aumentarà era que vage tar arriu) e ua estacion meteorologica. Er establiment dejà a aprovat un plan especiau urbanistic qu’a avalat era sua seguretat dauant aiguats, mès incorpòre ara aguesti sistèmes qu’alèrten dauant avengudes en èster un des objectius deth projècte subvencionat per Estat.