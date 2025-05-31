Nuevas excavaciones arqueológicas en el Pla Almatà de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El mes de mayo ha comportado una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Pla d’Almatà. La actuación está coordinada por la doctora Helena Kirchner y un equipo de la Universitat Autonòmica de Barcelona (UAB), con la colaboración del Museu de la Noguera. Los trabajos se centran en dos zonas clave del yacimiento: la Maqbara, que es el cementerio musulmán, y el sector de las casas. En el camposanto se ha ampliado la excavación llevada a cabo entre 2018 y 2021, con más de una veintena de tumbas descubiertas. Según Kirchner, se han identificado tumbas mal orientadas hacia la Meca, u otras que invaden entierros anteriores. Estos indicios apuntan a una larga cronología de uso del espacio funerario.

En cuanto al sector de las casas, se ha retomado la excavación iniciada en 2023 y se ha centrado en el tramo de una calle delante de una casa en la que se han hallado distintos niveles de rellenado y un pozo negro. Esta primera fase de la excavación acaba esta semana aunque los trabajos se retomarán a finales de junio con una nueva etapa del curso de arqueología para los estudiantes universitarios. Tendrá carácter formativo y se concentrará en la zona de la casa excavada.