Nuevas excavaciones arqueológicas en el Pla Almatà de Balaguer
E. Farnell
El mes de mayo ha comportado una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Pla d’Almatà. La actuación está coordinada por la doctora Helena Kirchner y un equipo de la Universitat Autonòmica de Barcelona (UAB), con la colaboración del Museu de la Noguera. Los trabajos se centran en dos zonas clave del yacimiento: la Maqbara, que es el cementerio musulmán, y el sector de las casas. En el camposanto se ha ampliado la excavación llevada a cabo entre 2018 y 2021, con más de una veintena de tumbas descubiertas. Según Kirchner, se han identificado tumbas mal orientadas hacia la Meca, u otras que invaden entierros anteriores. Estos indicios apuntan a una larga cronología de uso del espacio funerario.
En cuanto al sector de las casas, se ha retomado la excavación iniciada en 2023 y se ha centrado en el tramo de una calle delante de una casa en la que se han hallado distintos niveles de rellenado y un pozo negro. Esta primera fase de la excavación acaba esta semana aunque los trabajos se retomarán a finales de junio con una nueva etapa del curso de arqueología para los estudiantes universitarios. Tendrá carácter formativo y se concentrará en la zona de la casa excavada.