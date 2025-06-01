Salàs engalana sus calles durante el segundo concurso Vila Florida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Salàs de Pallars ha engalanado sus calles con motivo del concurso Vila Florida, que celebró ayer su segunda edición. Los vecinos de la calle Bon Jesús recibieron el premio en la categoría de espacio público, Neus Sullà se llevó el galardón al mejor balcón y Laura Planchería, a la mejor fachada. Parte de la decoración permanece buena parte del año después del concurso, que el ayuntamiento puso en marcha el año pasado al peatonalizar el centro histórico.