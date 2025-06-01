Un mural que cobra vida: un pueblo de Lleida acoge Grafftech, un festival itinerante dedicado a crear grafitis con realidad aumentada

Un muro de la plaza de Sant Climent de Vilaller es el lienzo donde está tomando forma una pintura fuera de lo habitual. Es un mural cuyas figuras hablarán entre sí al mirarlas a través de un teléfono móvil o una tablet, gracias a la tecnología de realidad aumentada. Lo pintan en el marco de Grafftech, un festival itinerante dedicado a este tipo de grafitis interactivos que celebra desde el jueves y hasta hoy su séptima edición y la primera en las comarcas leridanas.

El mural, obra del artista Ceser, representa a un pastor y a un peregrino, para evocar el paso por Vilaller de las rutas de la trashumancia y del Camí de Sant Jaume. A través de un código QR, los espectadores podrán activar la visión con realidad aumentada en sus dispositivos móviles y escuchar a través de ellos un diálogo entre los dos personajes. Con el tiempo, podrán añadirse también otros contenidos audiovisuales, según explicó Jaume Junque, organizador del evento. “Cuando acerques el móvil al mural, cobrará vida”, resumió. Se trata de una aplicación de esta tecnología que tiene pocos precedentes en Lleida.

Un segundo código QR mostrará en un mapa los grafitis con realidad aumentada de todas las ediciones de Grafftech. Podrá verse en cada municipio donde se haya celebrado este festival. “De este modo, los pueblos que han participado se dan visibilidad entre sí”, apuntó Junque.

La temática del mural es una propuesta del ayuntamiento. “El ganadero le explicará al peregrino la historia del pueblo”, explicó el consistorio, que indicó que “tanto peregrinos como pastores han pisado los mismos senderos y han compartido espacios de paso, de acogida y de intercambio”, añadió. La alcaldesa, Maria José Erta, explicó que pretenden así rendir homenaje a la agricultura, recordar las rutas de la trashumancia y reforzar el perfil turístico de Vilaller como parte del Camí de Sant Jaume. “Puede ser un buen elemento de promoción del pueblo”, valoró.

El ayuntamiento respondió a un llamamiento de los organizadores de Grafftech en busca de localizaciones para ediciones del festival. Estos valoraron positivamente la temática que el municipio proponía para el mural, así como el atractivo del pueblo y sus buenas comunicaciones, en el eje de la N-230.

Grafftech tiene dos fuentes de financiación. Por un lado, aportaciones sobre los beneficios de la empresa Suite of Art, dedicada a combinar pintuas con realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial. Por otro, aportaciones de los ayuntamientos donde se celebra cada edición.

Otros murales en Sort y Os y buscan más localizaciones

Vilaller es el primer municipio de Lleida que acoge el festival Grafftech, pero no será el único. Los organizadores prevén pintar este año otros murales con realidad aumentada en los municipios de Sort y Os de Balaguer. Así lo explicó Jaume Junque, responsable de este evento, quien indicó que, unavez cerrado el calendario para este año, empezarán a recabar propuestas para 2026 en toda Catalunya. “Estamos abiertos a municipios de Lleida que quieran participar”, dijo, y avanzó que el próximo año tienen previsto celebrar por primera vez ediciones del festival en otros países.