Arde de madrugada una vivienda en Bagergue

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un incendio arrasó la madrugada del domingo una vivienda en la planta superior de un edificio de tres en Bagergue, en Naut Aran. El siniestro se declaró en torno a las seis de la madrugada y obligó a los Pompiers dera Val d’Aran a movilizar a siete dotaciones, que recibieron el apoyo de otras dos de los parques de la Generalitat de Esterri d’Àneu y de El Pont de Suert. La intervención de los servicios de emergencia permitió contener las llamas en la vivienda en la que comenzaron, aunque la colindante sufrió algunos daños como consecuencia de las maniobras de contención para evitar la propagación. El incendio provocó una intensa humareda visible desde otras zonas del valle. Una persona resultó afectada por inhalación de humo. El despliegue de los servicios de emergencia, en el que también participaron los Mossos, se mantuvo desde las 6.44 horas hasta las 9.52.