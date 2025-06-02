Autónomas por la gracia de Dios

Karen Vázquez entrega las ropas de novia maya con las que inició la ceremonia de acceso al noviciado. - MAGDALENA ALTISENT

“Somos todas autónomas, como en todos los conventos”, explica Sor Victoria Triviño, la abadesa de las Clarisas establecidas en el convento de Santa Clara de Balaguer, cuyo grupo de ocho miembros se ha visto incrementado desde ayer con el ingreso como novicia de Karen Vázquez, una joven guatemalteca de 19 años.

Su entrada, que le llevará a ser monja pasados dos años, añadirá un nuevo cotizante al languideciente epígrafe que recoge en la demarcacion de Lleida a los religiosos que cotizan como autónomos.

Este registraba al cierre de abril un total del 50 inscritos, con un descenso de cinco en relación con el mismo mes del año pasado, en el que, por el contrario, se daba un ligero repunte de un cotizante más. La actualización de los datos, que el ministerio de Trabajo comenzó a ofrecer desglosados por provincias hace unos meses, permiten remontarse a enero de 2023, cuando la cifra era de 54.

Entonces, ¿las monjas son trabajadores por cuenta propia? No exactamente, aunque tanto ellas como los monjes y los frailes cotizan como si lo fueran, en una de las soluciones a la carta que, en la práctica, permiten equiparar su labor con una actividad económica y acceder a las coberturas de la sanidad y la jubilación. También permite disponer de NIF y emitir facturas si comercializan algún producto.

Ocurre algo similar con los curas y los profesionales de otras religiones, aunque en este caso sí disponen de un CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas), el 9491, que permite que sus responsables, los obispados en el caso de la iglesia católica, se hagan cargo de sus cotizaciones en una situación equiparable a la de los trabajadores por cuenta ajena. El último censo oficial de la Conferencia Episcopal, con datos de 2019, censaba 277 sacerdotes en la demarcación de Ponent: 119 en la diócesis de Lleida, 77 en la de Solsona y 81 en la de Urgell.

Tanto en un caso como en otro, lo habitual es cotizar por la cuota mínima en el caso de los monjes/autónomos (198 euros, sobre una base salarial de 653), que siempre pueden acogerse los dos primeros años a la tarifa plana, y por el SMI (404,68 el empresario y 96,91 el asalariado, sobre una base de 1.381).

“Hacemos voto de pobreza y se administra la comunidad. Tenemos abadesa, ecónoma y secretaria, pero lo administramos todo en comunidad”, señala Sor Victoria.

“De pobre no se pasa. Nuestra vida es muy sencilla y sobria. Ni siquiera el convento es nuestro”, añade, sino que es propiedad del obispado de Lleida.

“No sabemos cuál es la edad de jubilación, eso no lo llevamos”

“No conocemos la edad de jubilación. Ese tema no lo llevamos nosotras”, señala Sor Victoria Triviño, la abadesa de las Clarisas de Balaguer, quien remarca que las integrantes de la comunidad religiosa “somos todas hermanas y vivimos como una familia”. La mayor de las monjas tiene 39 años, mientras que la nueva novicia, Karen, entra en el grupo con 19. “Solo yo debo superar la edad de jubilación”, anota, al tiempo que deja claro que su ocupación no tiene carácter económico. Otra cosa es que desarrollen, o no, actividad. “Hemos restaurado mucho la casa”, destaca. “Había 78 goteras en una parte del techo, y otras tantas en el otro. Lo hemos ido reparando. Hemos trabajado mucho”, dice. “El problema lo tenemos ahora en el coro, porque el 17 de diciembre se hundió una parte del falso techo y ahora no podemos estar ahí porque de vez en cuando cae algún cascote”, recuerda. El edificio, que data de 1351, ha sido refundado en tres ocasiones, la última por la actual comunidad en 2006.