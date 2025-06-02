El Cercle inaugura un nuevo mural, dedicado en esta ocasión al verano

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La asociación El Cercle de Vilagrassa inauguró ayer el segundo mural en un rincón de la plaza del Pou. En esta ocasión está dedicado al verano y forma parte del proyecto plurianual titulado Las quatre estacions que iniciaron el año pasado con la primavera. Guillem Gutiérrez, responsable de la parte artística de la entidad, destacó que “en el mural se puede ver la diosa romana Ceres, patrona de la agricultura y las cosechas, junto a un campo de trigo y una hoz simbolizando la época de la siega, sin perder de vista los almendros, por su alta producción en Vilagrassa, y una vista del pueblo”. El mural ha sido obra del artista David Escribà de Anglesola.

La idea de la entidad es continuar los dos próximos años con murales inspirados en el otoño y el invierno con referencias al pueblo de Vilagrassa, cada uno elaborado por un artista diferente. Cabe recordar que el de la primavera lo creó la artista Iona Escarré. Por su parte, el alcalde, Josep Maria Mor, celebró la iniciativa y explicó que han hecho un llamamiento para que los vecinos del pueblo cedan paredes para poder pintarlas con nuevos murales.

El Cercle completó la inauguración del mural con un vermut y una comida popular en la plaza del Pou.