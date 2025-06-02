Nueva agresión con arma blanca en la demarcación de Lleida. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a primera hora de la madrugada del viernes a un vecino de Agramunt de 48 años acusado de apuñalar a otro, de la misma edad, en la espalda, dejándolo gravemente herido. Fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca. Por su parte, la víctima fue evacuada en estado grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue intervenido de urgencia e ingresó en la UCI. Los hechos pasaron sobre la medianoche cuando, por causas que se están investigando, se produjo una pelea entre dos hombres y uno de ellos apuñaló a otro por la espalda.

La víctima fue encontrada en un portal de la avenida Catalunya, aunque la pelea se habría iniciado en otra calle. Según los testigos presenciales, los dos implicados habían tenido una fuerte discusión momentos antes en los alrededores de un establecimiento próximo. En el lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra que hicieron una búsqueda exhaustiva por la zona, localizando y arrestando poco después al presunto autor.

Por su parte, la víctima, que perdió mucha sangre a causa de la herida profunda en la espalda, fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los sanitarios lo evacuaron en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Un incidente aislado por un motivo banal

La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, lamentó profundamente los hechos y aseguró que se trata de un caso "puntual y aislado" que no representa en absoluto la convivencia habitual al municipio. Según Fernández, el apuñalamiento se habría producido a raíz de una discusión aparentemente trivial por un cigarro, que derivó en un enfrentamiento violento entre los dos hombres.

Fernàndez también aseguró que "este incidente no tiene que ver nada ni está relacionado con los actos vandálicos y los robos que sufrimos desde hace meses en el municipio", refiriéndose a una serie de delitos que se han registrado en Agramunt en los últimos tiempos.