Fiesta de la trashumancia con cerca de 80 voluntarios

Los ganaderos de Llívia celebraron ayer la fiesta de la trashumancia con un grupo de 80 caballos que fueron trasladados a La Bollosa, de propiedad municipal, con unas 1.300 hectáreas de pastos para que los animales pasen el verano. El ascenso empezó ya el fin de semana y se alargará durante los próximos días para trasladar más de 400 cabezas de ganado, entre equinos y vacas de carne. Los animales estuvieron acompañados ayer por unos 80 voluntarios.