Bellcaire apuesta por la venta de proximidad y la producción local

Bellcaire d’Urgell apostó el fin de semana por la venta de proximidad y poner en valor los productores locales. Lo hizo en el marco de la novena edición de FiraBell, que contó con unos 70 expositores, entre los que figuraron entidades locales. Durante la feria se hicieron degustaciones, catas y maridajes de productos. También sirvió para dar visibilidad al sello de Venda de Proximidad de la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya, con el reparto de 3.000 pulseras inteligentes. Estas ofrecen información sobre los productores, la trazabilidad de los productos, lugares de venta, oferta de productos, además de información sobre turismo rural, restaurantes, promociones y descuentos.

Entre los actos de la feria, el consistorio de Bellcaire presentó la segunda fase del mosaico de trencadís proyectado en la fachada de la biblioteca Casimir Ribó de Bellcaire, diseñado por el ilustrador local Francesc Infante. Rinde homenaje a la cultura y las artes (música, literatura, cine, arquitectura, danza, teatro, la fotografía) y lleva el titulo Que l’art t’ompli la vida d’emoció. El alcalde, Jaume Montfort, explicó que hace tres años se creó la primera fase y que “ahora se plantea llenar toda la fachada de la biblioteca con este mosaico elaborado con azulejos rotos de colores y pegados a la pared”, dijo. Según Monfort, la localidad ya cuenta con otros dos mosaicos elaborados también por voluntarios del pueblo que se hicieron en la guardería y el colegio, además de la primera fase del de la biblioteca. “Su elaboración es más laboriosa que un mural, aunque tiene más durabilidad y cuenta con la implicación de los vecinos”, dijo. La segunda fase del mosaico se iniciará este verano y prevé cubrir la fachada posterior del edificio del ayuntamiento y la principal de la biblioteca que da paso a la calle Sant Pere Celestí, un espacio que acoge diferentes actividades culturales durante el año.