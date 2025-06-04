El Grup SEGRE renueva el convenio con FiraTàrrega

La alcaldesa de Tàrrega y la directora de SEGRE renovaron ayer el convenio en la capital del Urgell. - LAIA PEDRÓS

La directora de SEGRE, Anna Sàez, y la alcaldesa de Tàrrega y presidenta del patronato de FiraTàrrega, Alba Pijuan, firmaron ayer la renovación del convenio anual de colaboración que se mantiene desde hace años entre el certamen teatral y el grupo de comunicación, líder en las comarcas de Lleida. El Grup SEGRE, uno de los mecenas que apuestan cada año por FiraTàrrega, es el medio de comunicación oficial del certamen en Ponent.

Sàez destacó que “es un lujo y un privilegio poder formar parte de un evento como FiraTàrrega, uno de los grandes festivales que se celebran en Catalunya y en el Estado español con una programación cultural potente y una gran implicación de la ciudadanía de Tàrrega”.

Por su parte, la alcaldesa afirmó que “esta colaboración público-privada es imprescindible para poder mantener eventos tan importantes como FiraTàrrega, uno de los mercados estratégicos de Catalunya que mueve las artes escénicas de calle tanto a nivel de compañías como de profesionales”. Pijuan añadió que “se trata de un convenio de larga duración”.