Obras para habilitar la nueva Área de Acción Social

El ayuntamiento de Mollerussa ha iniciado las obras de reforma de las antiguas oficinas de Caixabank, ubicadas en la planta baja del edificio consistorial, para ampliar las dependencias del Área de Acción Social. Los trabajos cuentan con un presupuesto total de 329.195 euros, subvencionados por la Diputación, y un plazo de ejecución de cuatro meses. La primera parte de las obras consiste en la reforma del equipamiento para adaptarlo a las necesidades del servicio. Esta fase se adjudicó a la empresa Kiruri Logística SL por 209.637 euros. El proyecto, redactado por los servicios técnicos municipales a partir de un diseño inicial de la empresa Tecctura, contempla la reforma y adecuación de una superficie construida de 187 metros cuadrados, con el fin de habilitar seis despachos, una sala de reuniones y un baño. La segunda parte de la intervención, adjudicada a la firma Refrigeració Miquel Garcia SL por 119.558 euros, incluye en la reforma de la instalación eléctrica y térmica.