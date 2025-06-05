La bitácora de Alcarràs en un bar: "me hace mucha ilusión que los clientes nos traigan recuerdos"

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Vamos a tener que poner una plancha metálica en la pared”, bromea Georgina Anoro, una de las tres responsables, con su hermana y una tía de ambas, del Bar La Companyia de Alcarràs, que se ha convertido en una bitácora de los viajes vacacionales de la clientela, que lleva varios años acumulando los imanes de recuerdo que estos traen de sus destinos.

Lleva 160, que va colocando en las piezas metálicas de la estructura que soporta el botellero situado sobre la barra, delante de la cocina. “Los coloco como puedo, ya casi no caben”, explica.

Los últimos han llegado de África, de una vecina que a comienzos de año viajó a Túnez y, hace un mes, de Gambia, de una joven que estuvo participando como voluntaria en un campamento.

La costumbre de traer imanes, que recuerda a las colecciones de entradas de conciertos que los clientes colocaban en los equipos de música de los pubs hace unas décadas, comenzó con una competición entre los miembros de una colla.

“Empezó hace ocho años, antes de la pandemia. Los Voltors 83, que son de 1991, se iban mucho de viaje, y se picaban por traer imanes”, recuerda Anoro. “Luego empezaron a sumarse otras colles, algunas parejas y otra gente. Poco a poco los clientes habituales, y otros que no lo son tanto, han ido trayendo imanes”, anota. “A mí me hace mucha ilusión que nos traigan recuerdos”, añade.

El bar, situado en la calle Major, es conocido por sus pizzas artesanales. “Tenemos carta, pero muchas veces la gente se las monta al gusto y elige todos los ingredientes”, señala, que “siempre son productos del pueblo”.