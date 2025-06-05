Rescatan fauna de piscinas rurales de Les Garrigues

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales han rescatado fauna protegida de algunas piscinas rurales de Les Garrigues. Según informaron ayer en las redes sociales, muchas instalaciones se están preparando para abrir con la llegada del buen tiempo y advierten que se pueden encontrar con fauna protegida atrapada. Esta situación les ha llevado a rescatar dos ranas y una serpiente en la zona de El Cogul. Asimismo, apuntaron que colaboran con los ayuntamientos de la comarca divulgando cómo actuar en caso de encontrar estos animales y que, si están en buenas condiciones, se pueden liberar en el medio natural o en su hábitat habitual. También piden llamar a los Agentes Rurales.