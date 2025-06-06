El 2.º Congrés Català de Repoblament cierra con el compromiso de impulsar el equilibrio territorial y el desarrollo rural

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El 2.º Congrés Català de Repoblament ha cerrado las puertas con la voluntad de impulsar el equilibrio territorial y el desarrollo rural. Más de 270 personas han debatido, durante dos días, sobre transformación económica, servicios, arraigo y vivienda. En el acto de clausura, el vicepresidente de la Diputación de Lleida, Agustí Jiménez, ha explicado que "todas las administraciones tienen que trabajar de manera conjunta para abordar este reto y acompañante a los pueblos". El acto final también ha contado con la presencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, consellera de Cultura, que ha hablado del nuevo Plan de Equipamientos y Servicios Culturales de Cataluña para el periodo 2025-2035 y la ampliación de la línea de apoyo a los micropueblos.

Jiménez se ha comprometido a seguir trabajando para "vertebrar el territorio y dar a apoyo a los 231 municipios y 54 Entidades Municipales Descentralizadas".

En esta línea, el vicepresidente ha querido agradecer toda la tarea de las entidades municipalistas y de los ayuntamientos de la demarcación, que "con pocos recursos hacen muy buen trabajo" y también ha querido destacar que "las mujeres rurales son primordiales para impulsar la innovación y la cohesión social, y su arraigo en el territorio es clave para garantizar que el mundo rural sea vivo, diverso y con futuro".

Durante el 2.º Congrés Català de Repoblament se han valorado casos de éxito en relación con la transformación económica, como Alcarràs Bioproductores; se ha remarcado el papel de las mujeres dentro del mundo rural; se han planteado soluciones para la implantación de servicios a los pequeños municipios del territorio, como es el caso de la cooperativa LaSempreViva; se ha destacado el papel de las entidades municipalistas; se han explicado propuestas y proyectos que impulsen el arraigo y se han planteado nuevas fórmulas para afrontar la problemática de la vivienda.