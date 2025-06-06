SEGRE

El 2.º Congrés Català de Repoblament cierra con el compromiso de impulsar el equilibrio territorial y el desarrollo rural

Más de 270 personas han debatido sobre transformación económica, servicios, arraigo y vivienda

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha clausurado el 2.º Congrés Català de Repoblament que se ha celebrado en Sort.

ACN

El 2.º Congrés Català de Repoblament ha cerrado las puertas con la voluntad de impulsar el equilibrio territorial y el desarrollo rural. Más de 270 personas han debatido, durante dos días, sobre transformación económica, servicios, arraigo y vivienda. En el acto de clausura, el vicepresidente de la Diputación de Lleida, Agustí Jiménez, ha explicado que "todas las administraciones tienen que trabajar de manera conjunta para abordar este reto y acompañante a los pueblos". El acto final también ha contado con la presencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, consellera de Cultura, que ha hablado del nuevo Plan de Equipamientos y Servicios Culturales de Cataluña para el periodo 2025-2035 y la ampliación de la línea de apoyo a los micropueblos.

Jiménez se ha comprometido a seguir trabajando para "vertebrar el territorio y dar a apoyo a los 231 municipios y 54 Entidades Municipales Descentralizadas".

En esta línea, el vicepresidente ha querido agradecer toda la tarea de las entidades municipalistas y de los ayuntamientos de la demarcación, que "con pocos recursos hacen muy buen trabajo" y también ha querido destacar que "las mujeres rurales son primordiales para impulsar la innovación y la cohesión social, y su arraigo en el territorio es clave para garantizar que el mundo rural sea vivo, diverso y con futuro".

Durante el 2.º Congrés Català de Repoblament se han valorado casos de éxito en relación con la transformación económica, como Alcarràs Bioproductores; se ha remarcado el papel de las mujeres dentro del mundo rural; se han planteado soluciones para la implantación de servicios a los pequeños municipios del territorio, como es el caso de la cooperativa LaSempreViva; se ha destacado el papel de las entidades municipalistas; se han explicado propuestas y proyectos que impulsen el arraigo y se han planteado nuevas fórmulas para afrontar la problemática de la vivienda.

