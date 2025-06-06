Alertan del riesgo de incendio en el llano de Lleida por la abundante cosecha de cereal y la proliferación de herbazales

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Bomberos y los Agentes Rurales prevén un elevado número de incendios derivados de la siega del cereal este verano en el llano de Lleida. Les lluvias de la primavera han propiciado una muy buena cosecha en secano y regadío, pero también han contribuido a la proliferación de los herbazales, por lo cual se teme que se repita una situación como la que se vivió los años 2006 y 2009, con muchos fuegos derivados de la siega. Ante la previsión de que haya mucha paja en los campos y mucha vegetación seca por todas partes, el jefe de los Agentes Rurales en Lleida, Llorenç Ricou, ha hecho un llamamiento a los agricultores para que labren franjas después de segar para "cortar la continuidad de la vegetación, que el fuego no pueda llegar al bosque y se puedan salvaguardar infraestructuras".

Los Agentes Rurales destacan la concienciación y la buena colaboración de los campesinos, a los cuales se exige disponer de mediados de extinción a base de agua para poder actuar con rapidez en caso de que las máquinas recolectoras originen algún incendio. El jefe de la región de Emergencias de los Bomberos en Lleida, el inspector Joan Josep Bellostas, ha admitido que las incidencias se han reducido los últimos años y ha destacado la importancia de no trabajar en situación de altas temperaturas, tal como prevé la activación de los niveles 3 y 4 del plan Alfa.

El operativo de la campaña de la siega la integran el Cuerpo de Agentes Rurales; el Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), que va haciendo un seguimiento diario de las recolectoras con el objetivo de "salvaguardar la maquinaria"; las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) durante los fines de semana y, como novedad de este año, la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d'Esquadra. Según Ricou, el año pasado el 75% de los campesinos inspeccionados cumplían la normativa.

El operativo especial de la campaña de la siega se puso en marcha el 1 de junio y se alargará hasta el 31 de agosto, sobre todo en el llano de Lleida, pero por segundo año también en comarcas gerundenses. La campaña combina una vertiente de vigilancia, para garantizar el cumplimiento de la normativa, y una tarea divulgativa, para informar sobre las obligaciones y recomendaciones que hay que seguir durando la recolección del cereal para minimizar el riesgo de incendio en el campo.