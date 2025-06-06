La unidad móvil para expedir DNI y pasaportes se estrena en Oliana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una veintena de vecinos de Oliana, así como de pueblos cercanos, pudieron expedir o renovar ayer el DNI o el pasaporte en el Vehículo Integral de Documentación que la Policía Nacional ha puesto en marcha este junio en Lleida. Permitirá facilitar los trámites a la población de zonas rurales alejadas de los centros oficiales de expedición de estos documentos. Mientras, otra veintena más de personas están ya en lista de espera para ser atendidas en el próximo desplazamiento de la unidad móvil de expedición.

En el estreno de ayer asistieron el subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín, y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, José Manuel García Catalán, que junto con el alcalde de Oliana, Ricard Pérez, siguieron de cerca las primeras tramitaciones. En este sentido, Crespín agradeció la colaboración de los ayuntamientos.

Se trata de una furgoneta identificada con los logos de la Policía Nacional y adaptada que permite la expedición y renovación de DNI y pasaportes de forma instantánea y que, como explicó el subdelegado, agiliza el sistema que se utilizaba hasta ahora a través de los equipos de documentación del DNI Rural de la comisaría de Lleida “porque el ciudadano ya se va con el documento en la mano en un trámite que puede durar unos diez minutos”. Hasta ahora, los equipos del DNI Rural se desplazaban a los municipios que lo solicitaban y los documentos se tenían que expedir en las dependencias policiales de Lleida, La Seu o Les, y en el caso del pasaporte, solo se podía hacer en las comisarías. Con este nuevo vehículo, se evitan desplazamientos y se amplía la cobertura de los municipios. Las próximas visitas están previstas este mes en Tremp, Guissona y Ponts. En 2024, la comisaría de la Policía Nacional de Lleida expidió un total de 3.136 documentos de identidad a través del equipo del DNI Rural.

Entretanto, empleados públicos de la subdelegación del Gobierno se desplazaron ayer al ayuntamiento de Oliana para explicar a los vecinos el proyecto L’Administració a prop teu, cuyo objetivo es facilitar a los ciudadanos las herramientas necesarias de identificación digital para numerosos trámites y consultas.