Policía local de Mollerussa y Mossos unen esfuerzos por reforzar la vigilancia en la calle en verano

Agentes de la Policía Local de Mollerussa y de los Mossos d'Esquadra unen esfuerzos para combatir las actitudes incívicas en verano. El operativo consiste en realizar patrullajes mixtos, con dos agentes de cada cuerpo, a partir de la noche entre los meses de junio y hasta mediados de septiembre, coincidiendo con el periodo, estival en qué la ciudadanía pasa más rato en el espacio público. Los patrullajes buscan reducir las molestias por ruido, el consumo de drogas y la tenencia de armas blancas, además de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. La iniciativa sale de una petición del consistorio con el objetivo de mejorar la "percepción de seguridad", según ha explicado el alcalde de la capital del Pla d'Urgell, Marc Solsona.

Con la llegada del calor y el inicio de las vacaciones de verano, la ciudadanía pasa más tiempo en la calle. Eso provoca que se incrementen las quejas de los vecinos por ruido y otras conductas incívicas. "Esta cierta tolerancia durante las vacaciones no te exime de cumplir las mismas responsabilidades y obligaciones que cuando no estás de vacaciones", señala Solsona.

Un mosso registrando a una persona en MollerussaAnna Berga / ACN

Los patrullajes conjuntos se realizan desde da unos cinco años con el objetivo de "dar la sensación a la ciudadanía que hay un dispositivo que vela específicamente en verano por reducir ruidos o situaciones que dificulten el bienestar por la noche en los espacios comunes", ha explicado el alcalde Marc Solsona. Se trata, pues, de conseguir un "equilibrio" entre el derecho a disfrutar y ocupar la vía pública y el derecho al descanso de los vecinos, señala el sargento jefe de la Policía Local de la ciudad, Salvador Tuxans.

La ventaja de realizar las vigilancias conjuntamente, es que permite incidir en diferentes infracciones y actitudes incívicas en una misma actuación. Así, cubren las incidencias reguladas a las ordenanzas municipales, que son competencia de la policía local, y el resto de infracciones generales en que los dos cuerpos pueden actuar. "Así unimos fuerzas y conseguimos actuaciones mucho más efectivas", ha explicado el inspector y jefe del Área Básica Policial (ABP) Pla d'Urgell – Garrigues, Roderic Moreno.

El inspector Moreno ha explicado que las infracciones que más aumentan en verano, también en el caso de menores, son las que hacen referencia al consumo de sustancias estupefacientes, tenencia de drogas y tenencia de armas blancas. La policía local se encarga, además, de aquellas incidencias que recoge la normativa municipal, como son, por ejemplo, molestias por ruido, dejar desperdicios fuera de los contenedores, no recoger los excrementos de las mascotas o circular de manera temeraria con patinete eléctrico.