Un menor al volante choca contra mobiliario urbano en Almenar

Un menor fue detenido la noche del miércoles por conducir de forma temeraria y sin carnet tras chocar contra un banco en la calle en Almenar. Los hechos tuvieron lugar cuando la Guardia Municipal de Almenar y una patrulla de Tráfico de los Mossos d’Esquadra se encontraron de frente con un vehículo contradirección en la plaza Catalunya del municipio. El conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y huyó a gran velocidad hasta impactar con un banco en la plaza 11 de Setembre.

El conductor intentó huir a pie y finalmente fue arrestado. Se le imputaron dos delitos contra la seguridad viaria por conducción sin haber obtenido el carnet y por conducir de forma temeraria. Según confirmaron fuentes policiales, fue trasladado a la comisaría de los Mossos en Balaguer y quedó en libertad bajo la responsabilidad de sus tutores legales y a la espera de ser requerido para declarar ante la la Fiscalía de Menores. Ninguna persona resultó herida.