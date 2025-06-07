Alertan de incendios agrícolas por la excelente cosecha de cereal

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat y los Agentes Rurales alertaron ayer del peligro de que en las próximas semanas se registre un elevado número de incendios agrícolas ante la excelente cosecha del cereal. El jefe de los Agentes Rurales en Lleida, Llorenç Ricou, hizo un llamamiento a la prevención y pidió que se labren franjas de seguridad después de segar para “cortar la continuidad de la vegetación, que el fuego no pueda llegar al bosque y se puedan salvaguardar infraestructuras”. Este riesgo se debe principalmente a que las lluvias de la primavera han propiciado una muy buena cosecha, contribuyendo a la proliferación de mucha paja, rastrojos y vegetación seca tras tres años de sequía. Por su parte, el delegado de Interior, Xavier Garròs, afirmó que “hay que estar alerta porque hay mucho combustible y el 28% de la masa forestal está muerta”. Por su parte, el jefe de la Regió Emergències Lleida, Joan Josep Bellostas, afirmó que “hemos diseñado un amplio dispositivo con un importante refuerzo de efectivos”.