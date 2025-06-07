Desarrollo y equilibrio territorial, retos del Congreso de Repoblación

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El segundo Congrés Català de Repoblament celebrado en Sort cerró ayer las puertas con la voluntad de impulsar el equilibrio territorial y el desarrollo rural. El acto de clausura contó con la presencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que avanzó el nuevo plan de equipamientos y servicios culturales de Catalunya para el periodo 2025-2035 y la ampliación de una línea de apoyo a los micropueblos. Más de 270 participantes han debatido, durante dos días, sobre transformación económica, servicios, arraigo y vivienda, y se ha planteado el papel de las mujeres dentro del mundo rural, además de plantear soluciones para implantar servicios en los pueblos pequeños. “Todas las administraciones deben trabajar de manera conjunta para abordar este reto y acompañar a los pueblos”, dijo el vicepresidente de la Diputación, Agustí Jiménez, que se comprometió a trabajar para “vetebrar el territorio y apoyar a los 231 municipios y 54 EMD”. Añadió que los ayuntamientos “con pocos recursos hacen muy buen trabajo”.