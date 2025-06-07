Fallece un motorista en la N-230 en Castillonroy

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un motorista francés de 43 años falleció a última hora de la tarde de este viernes en un accidente de tráfico debido a la colisión frontal con un vehículo en la carretera N-230, a la altura de Castillonroy, según informó la Guardia Civil. El siniestro se produjo a las 19.35 horas cuando, por causas que se desconocen y se están investigando, se produjo un choque frontal entre un turismo y una motocicleta. A consecuencia del impacto, falleció el motorista. El fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

Dispositivo

Al lugar del accidente, en el kilómetro 35 de la carretera nacional N-230, acudieron una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil de Binefar, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Tamarit de Llitera, una ambulancia medicalizada del 061 y personal de mantenimiento de carreteras. El EIS de Fraga se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. Hasta las 22.00 horas se registraron retenciones en ambos sentidos

Herida al salirse una moto de la vía entre Rialp y Llavorsí

Una motorista resultó herida de diversa consideración ayer por la tarde en un accidente en la carretera C-13 entre Rialp y Llavorsí. El siniestro se produjo a las 16.37 horas cuando se registró una salida de vía de una moto que iba en grupo. Al parecer, se investiga si a una motorista le había entrado una abeja en el casco.

El siniestro obligó a cortar durante unos minutos la carretera y, posteriormente, se dio paso alternativo, lo que provocó retenciones. Por otra parte, también hubo otros siniestros en Ponent que se saldaron con heridos en Alpicat (15.25 horas), la C-12 en Corbins (16.17 horas) y la L-200 en Mollerussa (17.37 horas). Cabe recordar que este fin de semana se espera un gran volumen de tráfico debido que el lunes es festivo en Barcelona.