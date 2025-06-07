La CHE halla el origen de la fuga de agua en Rialb y analiza su alcance para el sellado

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha hallado esta semana el origen de la filtración de agua que hace 52 días dio origen a una fuga que ahora se sitúa en unos 300 litros por minuto (más de 400 metros cúbicos de al día) y que obligó a activar el escenario 1 de emergencia en la presa. Pese a todo, el organismo de cuenca y Protección Civil han asegurado desde el inicio de la incidencia que no hay riesgo para la población. Ayer se reunió el comité técnico del Inuncat, en el que la CHE confirmó que los trabajos se centran ahora en la zona donde se valora que está la filtración.

Los técnicos encargados de las obras de emergencia comprobaron a media semana que por primera vez el agua inyectada con colorante a través de los sondeos brotaba de la zona alta del cuerpo de la presa cerca del estribo izquierdo, en el área donde desde el inicio se sospechó que se hallaba. Esto dio la confirmación sobre el lugar de la fuga y ahora se busca su alcance antes de iniciar el sellado y la impermeabilización de la presa.

La causa más probable de este escape es la presión que ejerce el agua sobre todo el dique, que desde que se inauguró, hace 25 años, nunca había estado durante tanto tiempo cerca de la coronación (desde el mes de marzo tiene menos de cinco metros de cota de resguardo). Rialb, que regula el curso del río Segre, está al 99% de su capacidad, con 400 hectómetros cúbicos de agua, y la previsión es mantenerlo en este nivel, entre otros motivos, para facilitar precisamente los trabajos de detección de filtraciones. Las copiosas lluvias de la primavera y el deshielo han permitido mantener este volumen, más remarcable aún teniendo en cuenta los dos años anteriores de sequía.

Los técnicos han llevado a cabo desde mediados de abril decenas de sondeos en la presa para encontrar la fuga y los han ido sellando con cemento.

El comité técnico del Inuncat reiteró ayer que la filtración no entraña riesgo para la población y tampoco para los usos del embalse, entre otros, el regadío. Sin embargo, mientras duren los trabajos de sondeo y sellado se mantendrá la emergencia en escenario 1 (que implica la adopción de medidas correctoras). La Confederación, por su parte, señaló que “los estudios geofísicos y el empleo de trazadores” en paralelo a las obras, que han sido concluyentes, con lo que “la campaña de inyecciones” se centra en los bloques de hormigón del estribo izquierdo.

L’Albagés mantendrá el nivel de agua sin llenarse por ahora

El embalse de Rialb se ha mantenido durante meses cerca de la cota de coronación e incluso ha aliviado agua coincidiendo con las semanas más intensas del deshielo hasta laminar unos 7 hectómetros cúbicos de agua al día. Los regantes del Segarra-Garrigues han criticado que el agua vertida al Segre no sirviera para llenar el pantano de L’Albagés, situado a la cola del canal Segarra-Garrigues y en el cauce del río Set. Pero este llenado no será posible hasta que se dé por implantado el plan de emergencia de la presa y el de autoprotección.

La Generalitat, a través de Aigües Ter Llobregat (que gestiona el canal y el embalse) tiene previsto mientras tanto suministrar las demandas del embalse (que ya riega las primeras hectáreas) y mantener el nivel de L’Albagés con aportaciones a través del canal. El pantano de Les Garrigues tiene capacidad para almacenar 83 hectómetros y las obras finalizaron en 2017.