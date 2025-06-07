La Generalitat reforzará el papel de los administrativos sanitarios

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El departamento de Salud hizo ayer una nueva apuesta por el papel que debe desarrollar el colectivo de administrativos que trabajan en el sistema sanitario “para dar una mejor atención al paciente” y “reducir la carga de trabajo” de los profesionales médicos. La responsable de atención a la ciudadanía del Institut Català de la Salut (ICS), Marga Garcia Canela, dijo en La Seu que “los administrativos deben convertirse en personal de referencia para el paciente”, asumiendo “más roles de mayor importancia”. El colectivo “pasará de tener un rol de administrativo a tener un rol de administrativo sanitario”, insistió. Para ello, hará falta “mucha formación” en nuevas herramientas tecnológicas y actualización en conocimientos. La jornada tuvo como protagonista la inteligencia artificial (IA), que debe acompañar el despliegue de las nuevas funciones. La contribución de las nuevas tecnologías a los servicios de atención primaria no es nueva. Por ejemplo, la emplea la aplicación informática Programació per Motius, que se ha desplegado en varios centros en Catalunya. No ha estado exenta de polémica. En enero, el CAP de El Pont de Suert rechazó atender de urgencia a una paciente de 74 años con un fuerte dolor en un oído, en una decisión que se tomó exclusivamente basándose en el algoritmo de este programa. La paciente acudió al día siguiente al médico y se le diagnosticó otitis. Presentó una queja ante Salud.

Salud organizó ayer la Jornada de Administrativos Sanitarios (JAS) que se celebró en el Palau d‘Esports de La Seu d’Urgell. Tras 14 años celebrándose, la jornada se descentralizó y se celebró en el Pirineo, donde contó con 900 personas inscritas. El director del ICS, Josep Pomar, afirmó que el colectivo de administrativos sanitarios “es imprescindible” y les animó a “ser valientes para aceptar los nuevos retos que se os han puesto sobre la mesa”, “estáis liderando un cambio organizativo”, concluyó.