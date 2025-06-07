La Vall del Corb espera llegar al 80% de reciclaje

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Urgell confía en llegar a un índice de reciclaje el 80% en la comarca en las próximas semanas tras la incorporación de los municipios de La Vall del Corb en el sistema de recogida de residuos puerta a puerta parcial (para las fracciones de orgánica y resto).

El presiente de la corporación, José Luis Marín, explicó que actualmente “estamos sobre el 72%” y señaló que el martes se puso en funcionamiento el nuevo sistema de recogida en los municipios de Belianes, Preixana, Maldà, Rocallaura, Vallbona de les Monges y Els Omells de Na Gaia. A partir del 10 de junio se implantará en el resto de localidades de La Vall del Corb, donde en los últimos días se han llevado a cabo reuniones informativas y se han entregado los kits para el reciclaje de residuos.