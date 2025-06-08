CULTURA
Balaguer recupera las sesiones de cine comercial
Balaguer recuperó ayer las proyecciones de cine comercial después de dos meses sin sala por falta de personal. La primera sesión, durante la que se proyectó la película Lilo & Stich, recibió a medio centenar de espectadores, según Ràdio Balaguer. Las proyecciones van a cargo del Circuit Urgellenc y tienen lugar en la sala de actos de la sede de la Paeria. Las sesiones se suspendieron en abril por falta de personal, si bien posteriormente el ayuntamiento llegó a un acuerdo con empresa para retomar las proyecciones.
Cicruit Urgellent formó a dos personas para gestionar la proyección y la venta de las entradas. Ayer también se proyectó la comedia francesa Por todo lo alto, que podrá verse de nuevo hoy y mañana, día del espectador. La alcaldesa, Lorena González, acudió a la sesión e hizo un llamamiento para acudir a las salas.