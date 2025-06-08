Herido grave un motorista en el Circuit d’Alcarràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un motorista resultó herido de carácter grave ayer por la mañana en el Circuit d’Alcarràs, según informó el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Al lugar del siniestro acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia y un helicóptero medicalizado del SEM. El herido participaba en unas tandas. Tras ser atendido in situ, fue evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Por su parte, los Mossos se han hecho cargo de la investigación del siniestro.

Durante la jornada de ayer hubo varios siniestros en carreteras de la demarcación. A las 3.04 horas un tráiler se salió de la vía en la AP-2 a su paso por Sudanell. El chófer resultó ileso, según informaron los Bomberos, que acudieron tres dotaciones. Sin embargo, el siniestro obligó a cortar durante varias horas uno de los carriles. En Juneda, a las 13.47 horas, hubo una colisión entre un turismo y un tractor. Ocurrió en un camino y el conductor del coche fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico leve.

Por otra parte, un total de 488.782 vehículos salieron del área metropolitana de Barcelona desde las 15.00 horas del viernes hasta las 15.00 de ayer en la operación salida por el puente de la Segunda Pascua.