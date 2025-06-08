Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La leyenda cuenta que Sant Urbà era un pueblo muy pecador y que por eso iba a ser, y lo fue, castigado”, explica Josep Maria Mata, doctor en Geología natural de Lleida y catedrático emérito de Cristalografía y Mineralogía en la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Mata señala otro motivo que explica por qué esa población, situada sobre una mole de rocas calizas, desapareció engullida por el monte el 3 de marzo de 1373: “Estaba entre dos fallas, y un movimiento sísmico hizo que las placas se movieran a distinta velocidad.

El fet que l’església, avui ermita, no desaparegués va donar peu a una llegenda sobre un poble pecador i un càstig diví

El terremoto tuvo suficiente entidad como para mover las rocas, y eso abrió un espacio por el que se hundió la mayor parte del pueblo”. A la leyenda del pueblo pecador castigado por la divina providencia, integrado en aquella época en la Baronía de Sant Oisme y parte hoy del término de Les Avellanes i Santa Linya, contribuyó otra peculiaridad de carácter geológico: por la disposición de las construciones, el único edificio que quedó en pie fue la actual ermita, en la que la versión oficial sitúa a una anciana rezando. “La iglesia se encontraba situada entre las dos fallas, y esohizo que pudiera permanecer en su lugar. Todo lo demás se hundió”, apunta Mata, quien señala como la clave geológica de la historia el hecho de que “el pueblo se asentaba sobre una unas rocas calizas que estaban fracturadas, y que con el terremoto se movieron”.

El terratrèmol del 3 de març del 1373 va assolar la Ribagorça, on va provocar un “col·lapse de castells a l’àrea epicentral”, segons ressenya l’Institut Geogràfic Nacional

No obstante, también tuvo algo que ver en la propagación de la versión apocalíptica de lo sucedido un contexto previo a la imprenta, es decir, con la emisión de verdades de uso popular restringida a los púlpitos, y más bien proclive al acaloramiento en los discursos religiosos: ocurrió solo dos décadas después de que la primera oleada de la peste negra asolara Europa y un lustro antes de que se desatara el Cisma de Occidente, en el que llegaron a coexistir tres Papas. “La historia de Sant Urbà la conoce muy poca gente. Es algo muy curioso”, indica el geólogo, quien llama la atención sobre la frecuencia con la que en los siglos XIV y XV tenían lugar terremotos en Catalunya y en el Pirineo, como el que destruyó Olot el 15 de mayo de 1427. “Los movimientos sísmicos son movimientos de reajuste, y son frecuentes en zonas cercanas como el valle de Benasque”, anota.

La historia de Sant Urbà, “el pueblo que un día fue engullido por la tierra”, va a ser recuperada, como uno de sus puntos fuertes, en la Diada Geològica (o Geodiada) de les Terres de Lleida, que se celebra el 14 y el 15 de junio y que tendrá como escenario, además del área de la localidad engullida, la Cova Gran de Santa Linya, el Museo de Tartareu, las Salinas de Vilanova de la Sal y Les Avellanes. La organizan Sigmadot (Sociedad Internacional de Geología y Minería para el Desarrollo y Gestión del Territorio) y la Comisión pro Parque Geológico del Occidente de la Noguera. Mata, miembro de ambas, disertó el miércoles en el consell comarcal de la Noguera sobre los paisajes geomineros de la zona.